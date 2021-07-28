Інцидент трапився в селищі міського типу Вільча о 21 годині 27 липня. Неповнолітніх госпіталізували в критичному стані.

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Автомобіль, на якому збили дитину / Фото Нацполіції

Розшукали за 15 хвилин

Про те, що "ВАЗ 2106" скоїв наїзд на підлітків повідомила мешканка цього селища. За її словами, зіткнення трапилося, коли хлопці йшли по узбіччю.

Правоохоронці розшукали автомобіль і 65-річного зловмисника приблизно через 15 хвилин після звернення. У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Він виїхав за межі населеного пункту й зупинився в лісосмузі. На фото автомобіля видно, що у транспорту пошкоджена решітка над бампером і вибите лобове скло. Тому можна припустити, що удар був досить сильним.



Чоловік, якого затримали після аварії / Фото Нацполіції

Що загрожує водію

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння. Якщо вину чоловіка зможуть довести в суді, він може провести у в'язниці до 8 років.

Наразі правоохоронці планують оголосити йому підозру. Також невдовзі мають обрати запобіжний захід.



Автомобіль, яким збили дітей на Харківщині / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! У Яремче 6 липня п'яний водій збив дівчину на мотоциклі. Як наслідок, вона померла. Згодом з'явилася інформація, що винуватець ДТП може обіймати посаду криміналіста в МВС. Цей випадок навіть прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.