16:01
23 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      П'яний поліцейський влаштував ДТП на Одещині: є загиблий

      -
      Нетверезий поліцейський влаштував смертельну ДТП на Одещині / Ілюстративне фото

      В Одеській області співробітник поліції охорони надвечір 22 лютого влаштував смертельну ДТП. Правоохоронець в стані алкогольного сп'яніння їхав на мотоциклі, але не впорався з керуванням і перекинувся. Його пасажир загинув на місці.

      У Державному бюро розслідувань уточнили, що смертельна аварія трапилась близько 17 години в одному з сіл Білгород-Дністровського району на Одещині.

      Читайте також: Директора одного з заводів Укроборонпрому спіймали на хабарі у 5 тисяч доларів: фото

      Правоохоронець не впорався з керуванням мотоцикла марки "МТ-11", унаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У результаті ДТП пасажир мотоцикла загинув, а водій отримав тілесні ушкодження,
      – розповіли у ДБР.

      За даними слідчих, на мометр аварії поліцейський був нетверезим. У його крові виявили 2,03 проміле алкоголю.

      Наразі правоохоронця затримали. Слідчі вирішують питання про повідомленя йому підозри та обрання запобіжного заходу. Якщо вину поліцейського доведуть, йому загрожує ув'язнення на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортом до 3 років або без такого.

       

      Млинці на Масляну: простий рецепт приготування
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Поліція Новини Одеси Державне бюро розслідувань Кримінальні новини Жертви Аварії та ДТП Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:21 Паніка щодо коронавірусу: як політики скористались фейками та маніпуляцією
      Дмитро Гнап
      сьогодні , 12:00 Де поїсти в Парижі: 5 найкращих закладів від Євгена Клопотенка
      Євген Клопотенко
      сьогодні , 09:23 Є ідея: історії українців, які знайшли гроші для бізнесу
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 08:40 Як мотивувати себе до дій?
      Ярослава Гресь
      сьогодні , 08:02 Українці в Польщі: скільки заробляють, витрачають та де шукають роботу
      Юлія Поскробок
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук