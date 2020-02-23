П'яний поліцейський влаштував ДТП на Одещині: є загиблий

В Одеській області співробітник поліції охорони надвечір 22 лютого влаштував смертельну ДТП. Правоохоронець в стані алкогольного сп'яніння їхав на мотоциклі, але не впорався з керуванням і перекинувся. Його пасажир загинув на місці.

У Державному бюро розслідувань уточнили, що смертельна аварія трапилась близько 17 години в одному з сіл Білгород-Дністровського району на Одещині.

Читайте також: Директора одного з заводів Укроборонпрому спіймали на хабарі у 5 тисяч доларів: фото

Правоохоронець не впорався з керуванням мотоцикла марки "МТ-11", унаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У результаті ДТП пасажир мотоцикла загинув, а водій отримав тілесні ушкодження,

– розповіли у ДБР.

За даними слідчих, на мометр аварії поліцейський був нетверезим. У його крові виявили 2,03 проміле алкоголю.

Наразі правоохоронця затримали. Слідчі вирішують питання про повідомленя йому підозри та обрання запобіжного заходу. Якщо вину поліцейського доведуть, йому загрожує ув'язнення на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортом до 3 років або без такого.