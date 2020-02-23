П'яний поліцейський влаштував ДТП на Одещині: є загиблий
В Одеській області співробітник поліції охорони надвечір 22 лютого влаштував смертельну ДТП. Правоохоронець в стані алкогольного сп'яніння їхав на мотоциклі, але не впорався з керуванням і перекинувся. Його пасажир загинув на місці.
У Державному бюро розслідувань уточнили, що смертельна аварія трапилась близько 17 години в одному з сіл Білгород-Дністровського району на Одещині.
Читайте також: Директора одного з заводів Укроборонпрому спіймали на хабарі у 5 тисяч доларів: фото
Правоохоронець не впорався з керуванням мотоцикла марки "МТ-11", унаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У результаті ДТП пасажир мотоцикла загинув, а водій отримав тілесні ушкодження,
– розповіли у ДБР.
За даними слідчих, на мометр аварії поліцейський був нетверезим. У його крові виявили 2,03 проміле алкоголю.
Наразі правоохоронця затримали. Слідчі вирішують питання про повідомленя йому підозри та обрання запобіжного заходу. Якщо вину поліцейського доведуть, йому загрожує ув'язнення на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортом до 3 років або без такого.
Вибір редакції
-
"Шахтар" відправить свій літак за українцями в Ухань: процес особисто контролює Зеленськийсьогодні , 15:13
-
У США Божевільний Майк загинув під час зйомок програми з запуску саморобної ракети: відеосьогодні , 14:29
-
Туреччину сколихнув новий потужний землетрус: 9 осіб загинули – фото, відеосьогодні , 14:00