П'ять з шести членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження

П'ять з шести членів наглядової ради "Нафтогазу" 14 травня припинили свої повноваження. Зокрема, Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлія Ковалів та Наталія Бойко.
Джерело:"Нафтогаз"
Вони оголосили про припинення повноважень 30 квітня. Відповідно до корпоративних процедур, 14 травня це рішення стало чинним.
До речі Членам Наглядової ради "Нафтогазу" запропонували річні контракти, – Шмигаль
Наглядова рада не матиме кворуму
У склад ради залишається лише американець Роберт Бенш. Його призначили як представника держави у 2020 році та перепризначили наприкінці квітня 2021.
Відтак Наглядова рада не буде мати кворуму, щоб приймати рішення. У "Нафтогазі" зазначили, що врегулювати ситуацію можна, призначивши новий склад.
Що цьому передувало
- 28 квітня Кабмін призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу", натомість Андрія Коболєва – звільнили. Сам Коболєв казав, що про звільнення дізнався з новин.
- Уряд визнав роботу "Нафтогазу" та наглядової ради незадовільною. Річ у тім, що підприємство мало мільярдні збитки – зокрема, у 2020 році вони сягнули 19 мільярдів гривень.
- Згодом члени Наглядової ради подали у відставку. Кабмін закликав їх продовжити працювати, поки не оберуть новий склад. Однак там відмовили та заявили про конфлікт інтересів.
- Шмигаль розповів, що 13 травня представники уряду та Офісу Президента говорили з членами Наглядової ради та запропонували їм підписати річні контракти.