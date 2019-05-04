10:51
4 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни заробляють за кордоном. Кадиров взявся за старе
      Вєсті Кремля
      20:55, 3 травня
      Вєсті.UA: Батл між Зеленським та Путіним. Гройсман розкрив свої карти
      Вєсті.UA
      19:56, 3 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Проросійський марш "Безсмертного полку" пройде у Києві 9 травня: що каже поліція

      1602 Читать новость на русском
      Хода "Безсмертного полку"
      Хода "Безсмертного полку" / Screenshot

      У Києві все ж відбудеться проросійський марш "Безсмертного полку" 9 травня. На ньому очікують 5 тисяч учасників. Організатор акції – Київська міська організація ветеранів – звернулась до правоохоронців з відповідною заявкою.

      За словами начальника Головного управління Національної поліції Києва Андрія Крищенка, поліція готова забезпечити правопорядок на всіх масових заходах 8 та 9 травня.

      Читайте також: У Харкові відбувся бій тюльпанами між прихильниками 1 травня і учасниками акції з декомунізації

      Він запевнив, що забезпечувати правопорядок під час маршу буде орієнтовно така ж кількість правоохоронців, як і торік – приблизно 2 тисяч осіб. 

      Також Крищенко нагадав українцям про заборону пропагування нацистського та комуністичного режимів і використання їх символіки під час масових заходів.

      Враховуючи політичні процеси в країні ми спостерігаємо з одного боку якісь очікування з іншого застереження, що ми будем до когось відноситись лояльніше щодо заборонених символів, поліція виконуватиме закон про декомунізацію,
      – зазначив начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко.

      Відео: Андрій Крищенко про 9 травня

      Відео: марш "Безсмертногополку" минулих років

      Що таке закон про декомунізацію9 квітня 2015 року Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.

      Однією з головних позицій закону є визнання комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору. Відповідно до закону, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та їх символіки "визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється".

      Що таке "Безсмертний полк""Безсмертний полк" – це російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав, зокрема й в Україні: 9 травня акції відбувались і в Києві.

      Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній. 

      blog_ava
      На Закарпатті розквітла Долина нарцисів: фото з соцмереж
      сьогодні
      2414
      Теги: Україна – Росія Новини України Поліція Новини Києва 9 травня
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що суспільство вимагає від Президента України?
      сьогодні , 08:40 Що суспільство вимагає від Президента України?
      Катерина Одарченко 2010
      Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      3 травня , 22:00 Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      Повернись живим 1020
      5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      3 травня , 21:00 5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      Іван Яковина 709
      Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      3 травня , 20:00 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      Уляна Корицька 816
      Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
      3 травня , 19:01 Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
      830
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук