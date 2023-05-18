"СВО" захищатиме Росію від обстрілів": журналіст про нову ціль війни, яку озвучив Пєсков

Речник президента Росії Владіміра Путіна Дмитро Пєсков назвав нову ціль для так званої "спеціальної військової операції", якою Росія називає війну проти України. Мовляв, Росія воюватиме, щоб не допустити обстріли своєї території.

Путін щоразу шукає нові виправдання для своєї так званої "СВО", адже з самого початку він не мав конкретних цілей. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковленко.

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Війна – це породження мозку Путіна

За його словами, коли Путін почав цю криваву авантюру, то нема уявлення навіщо це йому. Як згодом з’ясувалось, це був результат внутрішніх процесів у його голові.

"Ми пам’ятаємо, що напередодні вторгнення проходило засідання Ради безпеки Росії й присутні не розуміли, що він від них хоче. Путін буквально витягував з кожного слово. Патрушев навіть сказав, що може варто поговорити з Україною. На що Путін відповів: "ніяких переговорів", – зазначив Яковенко.

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Дурак стане синонімом Путіна

Журналіст додав, що зараз ситуація інша – всі керівники в Росії є співучасниками цього злочину. Він пригадав, як лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман назвав Путіна: "Найнебезпечніший дурак на землі". Путін розпочав війну, хоча ні йому, ні його режиму нічого не загрожувало, а Україна не збиралась відвойовувати Крим військовим шляхом.

"Військово-політичне керівництво постійно наголошувало, що Україна буде повертати Крим виключно дипломатичним шляхом, але тепер усе інакше. Я думаю, що Крим повернеться вже цього року. Через це, слово "дурак" буде витесано на чолі у Путіна різними мовами, щоб усі зрозуміли", – додав Яковенко.

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