Рада хоче попросити міжнародні організації визнати режим Лукашенка загрозою світовій безпеці

25 травня 2021 , 15:43
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Група народних депутатів внесла до Верховної Ради проєкт постанови про звернення українського парламенту до міжнародних організацій. Їх хочуть попросити визнати режим Олександра Лукашенка "таким, що загрожує міжнародній безпеці".

Проєкт постанови №5560 зареєстрували у Раді 25 травня. Авторами документа виступили 29 нардепів з таких фракцій: "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу", групи "За майбутнє".

Читайте також На саміті ЄС вирішили розширити санкції проти Білорусі, – Меркель

Рада може звернутися до міжнародних організації щодо режиму Лукашенка

У проєкті постанови Верховну Раду просять звернутися ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентських асамблей ОБСЄ і НАТО, урядів і парламентів країн світу.

Міжнародні організації хочуть попросити визнати режим Олександра Лукашенка, який ЄС і США не визнають законно обраним президентом Білорусі, "таким, що загрожує міжнародній безпеці".

Водночас текст документа на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Посадка літака Ryanair у Мінську і затримання Протасевича

Автор: Наталія Пристанська