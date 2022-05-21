Рада не розглядатиме позбавлення громадянства за виїзд з України

21 травня 2022 , 10:06
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Джерело:

Ольга Совгиря

Парламент не буде розглядати законопроєкт щодо позбавлення громадянства за виїзд з України. Про це повідомила представниця Верховної ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

Народні депутати відкликають підписи під законопроєктом 7381. Він пропонує позбавляти українського громадянства тих військовозобов'язаних, хто виїхав з країни та не повернувся протягом місяця.

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Йдеться про тих, хто виїхав і не повернувся без поважних причин – заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

"Законопроєкт 7381 про позбавлення громадянства за неповернення з-за кордону, зареєстрований у парламенті днями, розглядатися не буде. Колеги відкликають свої підписи під законопроєктом", – повідомила Ольга Совгиря.

Чому законопроєкт не може бути ухвалений, колегам пояснила. Баланс між суспільним запитом та Конституцією відновлено,
– додала Ольга Совгиря.

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Автор: Марія Лелека