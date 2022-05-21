Рада не розглядатиме позбавлення громадянства за виїзд з України
Джерело:Ольга Совгиря
Парламент не буде розглядати законопроєкт щодо позбавлення громадянства за виїзд з України. Про це повідомила представниця Верховної ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.
Народні депутати відкликають підписи під законопроєктом 7381. Він пропонує позбавляти українського громадянства тих військовозобов'язаних, хто виїхав з країни та не повернувся протягом місяця.
Важливо Росія готується до контрнаступу ЗСУ та затяжного конфлікту на Півдні, – ISW
Йдеться про тих, хто виїхав і не повернувся без поважних причин – заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.
"Законопроєкт 7381 про позбавлення громадянства за неповернення з-за кордону, зареєстрований у парламенті днями, розглядатися не буде. Колеги відкликають свої підписи під законопроєктом", – повідомила Ольга Совгиря.
Чому законопроєкт не може бути ухвалений, колегам пояснила. Баланс між суспільним запитом та Конституцією відновлено,
– додала Ольга Совгиря.
Воєнний стан в Україні: останні новини
- Президент Володимир Зеленський вранці 24 лютого оголосив про запровадження в Україні воєнного стану через напад Росії.
- Через вторгнення Росії уранці 24 лютого по всій території України ввели воєнний стан на 30 днів. У березні та квітні Верховна Рада уже голосувала за продовження воєнного стану. Щоразу його продовжували так само на 30 днів.
- Через широкомасштабну агресію Росії в Україні планують продовжити воєнний стан з 25 травня ще на 90 днів. Проте наразі указ Президента України ще не затвердили.
- Нардепи від "Слуги народу" запропонували зняти вікові обмеження для чоловіків, які хочуть долучитися до тероборони. Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду.
- Президент Володимир Зеленський 14 травня підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.
- Верховна Рада прийняла закон щодо конфіскації активів певних осіб. Раніше його ветував президент Володимир Зеленський та вніс свої пропозиції.
Цікаво – три роки президентства: Фесенко пояснив, як Зеленський став одним з найвпливовіших лідерів у світі: відео