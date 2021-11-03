Рада підтримала відставку міністра екології Романа Абрамовського

Парламентарі відправили у відставку Романа Абрамовського. Він обіймав посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з червня 2020 року.

За відставку Абрамовського проголосували 322 нардепів. Сталося це під час засідання 3 листопада.

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Відставка Абрамовського: головне

Про те, що міністр написав заяву про звільнення стало відомо 19 жовтня. Напередодні нардеп Данило Гетманцев казав, що можливу відставку Абрамовського обговорювали на фракції.

За даними ЗМІ , новим міністром може стати "слуга" Андрій Жупанин.

Вже ексміністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів заявив, що написати заяву про звільнення його спонукали висновки РНБО. Згідно з ними, відомство неефективно виконує свою роботу. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у відставці Абрамовського "немає нічого особистого".

Якби він працював якісно і було б зовсім інше виконання указів президента, то не було б такого рішення. Ми хочемо, щоб усі укази президента виконувалися,

– пояснив чиновник.

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