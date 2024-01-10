Рада призначила голову Рахункової палати попри застереження G7: про кого мова

Новою головою Рахункової палати стала Ольга Піщанська. Про її призначення повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Колишнього голову Рахункової палати Валерія Пацкана відправили у відставку 10 квітня 2023 року. Раніше, 24 жовтня 2022 року, йому повідомили про підозру в одержанні незаконної компенсації за житло. 7 листопада 2022 року розслідування завершили. Чоловік незаконно отримав 127 тисяч гривень компенсації за житло, хоча мав свою квартиру.

Дивіться також Вперше в історії ПАРЄ: українець стане президентом Міграційного комітету

Що відомо про призначення Піщанської

Парламент призначив головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. До цього вона обіймала посаду голови АМКУ. За – 252 голоси,

– написав Железняк.

Фракції, які підтримали призначення Піщанської головою Рахункової палати:

"Слуга народу" – 180

"Європейська солідарність" – 0

"Батьківщина" – 13

"Платформа за життя та мир" – 17

"За майбутнє" – 10

"Голос" – 0

"Довіра" – 15

"Відновлення України" – 10

Позафракційні – 7

Депутат нагадав, що питання призначення Піщанської очільницею Рахункової палати було на порядку денному ще 21 грудня 2023 року, але тоді забракло голосів.

Тимчасово очолював Рахункову палату Андрій Майснер.

G7 виступали проти кадрових рішень

Рахункова палата буде відстежувати міжнародну фінансову допомогу Україні. Але реформування органу ще не завершено.

19 грудня стало відомо, що Верховна Рада винесе на голосування призначення членів Рахункової палати. Але посли Великої сімки висловилися, що не варто поспішати з кадровими рішеннями. У їхній заяві йшлося про те, що кадрові призначення до недореформованого органу "підривали б довіру до установи, яка відповідає за нагляд за міжнародною допомогою".

21 грудня Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати, зокрема і Ольгу Піщанську. Та головою її тоді не обрали.

Хто така Ольга Піщанська

Раніше вона очолювала Антимонопольний комітет.

Піщанська має освіту в галузі промислового та цивільного будівництва, а також ступінь магістра економіки підприємництва. Працювала в "АрселорМіттал" та холдингу "Метінвест", займалася закупівлею послуг, обіймала керівні посади в різних фірмах.

Перед голосуванням за її звільнення з посади голови АМКУ вона заявила у Верховній Раді, що виконала свою функцію, тож "прийшов час звільнити місце для інших".

Новим головою Антимонопольного комітету став Павло Кириленко – для цього його звільнили з посади голови Донецької ОВА.

Які плани в нової очільниці Рахункової палати

Піщанська розповіла про свої пріоритети на новій посаді.

Метою є безперервна робота з підвищення прозорості, перехід на міжнародні стандарти аудиту й відповідальність за невиконання рекомендацій Рахункової палати,

– сказала вона.

За її словами, з цього року всі нові аудити мають проводитися відповідно до імплементованих стандартів. А раціонально використовувати кошти – не лише зобов'язання перед ЄС, а й обов'язок перед державою та суспільством.