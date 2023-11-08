Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації

Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Це було вже дев'яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни.

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжаться. Ці заходи триватимуть до 14 лютого 2024 року.

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Більшість проголосувала "за"

Депутати у Верховній Раді провели голосування за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Відповідно це рішення набуде чинності з 16 листопада 2023 року.

"За" проголосувало 329 депутатів, ще 19 – не голосували взагалі. Водночас "проти" не проголосував ніхто.

Відповідне рішення з початку повномасштабної війни ухвалили вже вдев'яте.

Ці заходи мали тривати до 15 листопада