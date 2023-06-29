Рада звузила можливості відстрочки: під ударом ті, хто має родичів з інвалідністю

Верховна Рада України ухвалила закон, який звужує коло осіб, що можуть отримати відстрочку від мобілізації. Правка стосується тих, хто має родичів з інвалідністю.

Тепер ухвалений закон має підписати Президент Володимир Зеленський. Поки цього не сталось, станом на зараз, правки до законопроєкту не діють. Йдеться про проєкт закону №9342 схвалений 28 червня, інформує 24 Канал.

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Що передбачають правки

Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Це також було підставою для звільнення в запас, якщо мобілізований до лав ЗСУ, має таких родичів.

! Нові правки передбачають, що НЕ служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Правка доповнює абзац 11 частини І статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

Актуально про мобілізацію в Україні

Загальну мобілізацію продовжено до 18 серпня 2023 року. Повістки можуть вручати всім чоловікам від 18 до 60 років.

Мобілізації підлягають всі, кого визнали придатними для військової служби під час воєнного стану. Деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку.

Окрім згадуваної вище причини – наявності родичів з інвалідністю, видом відстрочки є бронювання на роботі. З 1 липня 2023 року критерії бронювання працівників від мобілізації розширюються. Детальніше про це читайте тут.

До слова, у Чернігівському ТЦК вирішили вручати повістки "на камеру" – співробітники виходять на патрулювання з боді-камерами. Таким чином вони хочуть уникнути конфліктних ситуацій.