Рада збереться на два позачергові засідання протягом тижня: які законопроєкти розглянуть

У Верховній Раді найближчими днями проведуть на два позачергові засідання 29 червня та 1 липня. Під час зібрань народні депутати розглянуть низку законопроєктів, зокрема про олігархів.

Про це повідомив заступник глави фракції "Слуг народу" Олександр Корнієнко. Перше позачергове засідання скликав президент Володимир Зеленський.

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Позачергове засідання 29 червня

Народні депутати 29 червня зберуться на позачергове засідання Ради. Під час нього розглянуть законопроєкти, що стосуються оборонного сектора:

про національний спротив;

про збільшення чисельності ЗСУ;

про критичну інфраструктуру.

У "Слузі народу" також додали, що ці проєкти законів рекомендовані профільним комітетом до ухвалення у першому читанні.

Позачергове засідання Ради 1 липня

Олександр Корнієнко перед урочистим засіданням Ради 28 червня заявив, що нардепи позачергово зберуться ще й 1 липня.

За його словами, тоді розглянуть президентський законопроєкт про олігархів, а також низку інших документів:

про реформування ДАБІ;

про корінні народи;

про скасування вільної економічної зони "Крим".

У четвер це буде дійсно історична подія і ми очікуємо, що ми вийдемо в четвер ввечері у новій, оновленій політичній реальності,

– сказав "слуга народу".

Законопроєкт про олігархів: коротко

Створення законопроєкту про статус олігарха в Україні ініціював президент Володимир Зеленський під час засідання РНБО 15 квітня.

Головне завдання документу – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

Водночас член Комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський пояснив, що в реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

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