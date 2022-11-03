Рада звільнила міністра Чернишова, який може очолити "Нафтогаз"

Верховна Рада підтримала відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Відставку підтвердив і сам Чернишов.

Депутат Ярослав Железняк повідомив, що за звільнення Чернишова проголосували 279 нардепів, інформує 24 канал. Голосування пройшло без звіту.

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Чернишов може очолити "Нафтогаз"

Чернишов підтвердив звільнення, написавши допис у фейсбуці про вдячність "всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно".

Раніше у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Чернишова. Причина цього – об'єднання Міністерства розвитку громад з Мінінфраструктури під керівництвом Олексія Кубракова.

Після цього Комітет Верховної ради з питань місцевого самоврядування підтримав звільнення Олексія Чернишова. Очікується, що Чернишова призначать новим головою "Нафтогазу" замість звільненого напередодні Юрія Вітренка.

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НАЗК попередило, що призначення Чернишова на посаду голови НАК "Нафтогаз" є незаконним. Однак зміни до статуту можуть розблокувати такий крок.

Чернишов очолював Мінрегіон з 2020 року. До того чиновник рік працював головою Київської обласної державної адміністрації.

Відставка Вітренка: що відомо

1 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що Юрій Вітренко написав заяву про відставку з посади глави "Нафтогазу". Яка причина такого рішення – невідомо.

Вітренко очолив "Нафтогаз" після звільнення Андрія Коболєва. Його призначили на посаду глави "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року. Саме тоді й звільнили Коболєва.

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