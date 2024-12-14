Щодо України скликають засідання Радбезу ООН: Кислиця назвав дату і деталі

Через масовані обстріли Росією цивільного населення і критичної інфраструктури нашої країни скликають засідання Ради безпеки ООН. Воно відбудеться в понеділок, 16 грудня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис постійного представника України при ООН Сергія Кислиці в соцмережі Х (раніше твітер).

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Засідання Радбезу ООН щодо України

За словами Кислиці, засідання матиме тему "Підтримка миру і безпеки України".

Він повідомив, що засідання скликають для розгляду гуманітарних наслідків збройної агресії Росії, зокрема її масованих обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури України.

Відповідна трансляція відбуватиметься на сайті Організації Обʼєднаних Націй (ООН) 16 грудня о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, Росія у пʼятницю, 13 грудня, вкотре масовано атакувала Україну. В низці областей лунали вибухи. Під атакою ворожих сил опинилася енергетика нашої країни.

В Укренерго тоді повідомляли, що через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання був збільшений. Це вже 12 масована ракетно-дронова атака на енергосистему України за цей рік.

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У МАГАТЕ наголошували, що 5 з 9 енергоблоків в Україні знизили потужність через ранкову атаку Росії на енергетику.

За даними Повітряних сил ЗСУ радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 287 засобів повітряного нападу противника.

Станом на 11:30 (13 грудня) підтвердили, що вдалося збити: