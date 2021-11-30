У Раді створили два нові міжфракційні об'єднання – "Залізниця" та "Гальорка"

30 листопада 2021 , 11:48
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Джерело:

24 канал

Олександр Корнієнко заявив, що у Верховній Раді створили два нові міжфракційні об'єднання. За його словами, вони називатимуться "Залізниця України" та "Гальорка".

Про це перший віцеспікер поінформував під час засідання парламенту, яке відбулося 30 листопада.

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Відповідно до статті 60-1 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України IX скликання міжфракційних депутатських об'єднань "Залізниця України" та "Гальорка",
– сказав він.

Олександр Корнієнко вказав, що головами там обрали:

  • Микола Тищенко – "Залізниця України";
  • Сергій Власенко – "Гальорка".
Зверніть увагу! Микола Тищенко раніше створив міжфракційне об'єднання, що назвали "Київ діє".

Інші міжфракційні об'єднання: що відомо

Автор: Олег Васьків