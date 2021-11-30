У Раді створили два нові міжфракційні об'єднання – "Залізниця" та "Гальорка"
30 листопада 2021 , 11:48Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Олександр Корнієнко заявив, що у Верховній Раді створили два нові міжфракційні об'єднання. За його словами, вони називатимуться "Залізниця України" та "Гальорка".
Про це перший віцеспікер поінформував під час засідання парламенту, яке відбулося 30 листопада.
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Відповідно до статті 60-1 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України IX скликання міжфракційних депутатських об'єднань "Залізниця України" та "Гальорка",
– сказав він.
Олександр Корнієнко вказав, що головами там обрали:
- Микола Тищенко – "Залізниця України";
- Сергій Власенко – "Гальорка".
Інші міжфракційні об'єднання: що відомо
- Одіозний нардеп Олександр Дубінський у березні 2021 року створив своє об'єднання "Дубина".
- У липні в Раді оголосили про нове міжфракційне об'єднання "За конституційну реформу й ефективну владу". Воно вважається найбільшим, адже туди одразу ввійшли 283 народні депутати.
- Колишній спікер Дмитро Разумков також створив МФО "Розумна політика" у листопаді 2021 року.