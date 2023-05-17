Ведучі у Франції пожартували про "шапіто Зеленського": посол вимагає вибачень
Джерело:Вадим Омельченко
На французькій радіостанції RTL посміялися з робочого відрядження президента Зеленського у Європу, назвавши його "мандрівним цирком шапіто". Згодом у посольстві України у Франції відреагували на цей інцидент.
Декілька днів тому український лідер Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення відвідав Францію, Італію та інші країни Європи. Водночас у вівторок, 16 травня, посол України у Франції Вадим Омельченко прокоментував ефір французької радіостанції, під час якого цю поїздку порівняли з "цирковими гастролями".
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"Цинізм та безтактовність"
Як зазначив дипломат, такий гумор є дуже цинічним, безтактовним та не характерним для доброзичливого народу. Також він наголосив на тому, що у RTL мають попросити вибачення за цей інцидент.
Без емпатії, без відповідальності. Я вимагаю вибачень перед моїм президентом і моїм народом, який страждає і бореться за свою свободу, а також за вашу свободу і за можливість насолоджуватися легкістю життя,
– йдеться в повідомленні.
Власне, зазначимо, що в радіоефірі не просто назвали українську делегацію цирковим шапіто, а подали це у пародійній формі "реклами", що, мовляв, от: "Цирк Зеленського. Скоро! Поруч!".
Французькі радіоведучі про "шапіто Зеленського": відео RTL
Зверніть увагу! На цей інцидент відреагувало чимало користувачів мережі. Вони обурені тим, що дозволили собі сказати французькі журналісти.
Зокрема, мер 4-го округу Ліона натякнув, що це зовсім не смішно: "Пфф, ми добре проводимо час (ні)".
Хоча були й ті, яким такий гумор припав до душі.
Підсумки робочої поїздки Європою
- Слід сказати, що Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги нашій державі на суму у понад 2,7 мільярда євро. Зокрема, Берлін планує нам надати зброю: бойові танки Leopard 1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.
- А от у Великій Британії пообіцяли прискорив підтримку. Прем'єр Ріші Сунак також оголосив про пакет допомоги. У ньому будуть ударні безпілотники великої дальності та сотні ракет для систем протиповітряної оборони.
- Водночас у Франції розглядають можливість почати навчання українських пілотів. Президент Еммануель Макрон після візиту Зеленського навіть сказав, що двері для українських льотчиків відкриті.