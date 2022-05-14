Радник мера Маріуполя розповів, яких росіян масово завозять до міста
До українського Маріуполя, де продовжуються точитись бої з нашими бійцями на "Азовсталі", окупанти починають масово звозити росіян. Усі вони мають свої завдання від влади держави-агресорки.
Про це 24 каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що в зруйноване російськими окупантами місто почали завозити сепаратистів з окупованих територій України, а також самих росіян.
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Псевдоволонтери з Росії допомагають окупаційній владі
У Маріуполь масово привезли працівників російського МНС, а також так званих "волонтерів" та усілякі "громадські організації". Зараз їх дуже багато в місті,
– розповів Андрющенко.
За його словами, російських надзвичайників привозять в місто, аби розбирати завали. Водночас псевдоволонтери нібито працюють в гуманітарних штабах, але здебільшого допомагають окупаційній владі з проведенням фільтрації.
"Фактично, вони контролюють місцеву колабораційну владу, щоб вона не влаштовувала "щось не те", – зауважив радник мера.
Намагаються інтегрувати Маріуполь в Росію
Також Андрющенко повідомив, що до Маріуполя завозять працівників із закладів освіти країни-агресорки. За його словами, спочатку це були представники середньої освіти, зараз вже з'явилися й з вищої.
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Також відомо, що до міста відправляють працівників банківської системи з Росії. Та й загалом представників різних важливих секторів, які є в кожній державі.
Їх привозять, як інструкторів, які зараз вибудовують систему інтеграції Маріуполя у всі системи життєдіяльності Росії,
– наголосив Андрющенко.
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Ситуація в Маріуполі: останні новини
- У Маріуполі продовжують знаходити тіла загиблих українців. У міській раді повідомили, що людей ховають у братських могилах, водночас ймовірно окупанти закидують їх хлором, аби приховати сліди воєнних злочинів.
- Через обстріли російських окупантів у місті дефіцит води. Криворукі загарбники, які намагались полагодити водопровід, затопили всі підвали, а вулиці перетворили на ріки.
- Окупація росіянами Маріуполя призвела до гуманітарної катастрофи. Поки російська пропаганда роздуває фейки про забезпечення маріупольців продуктами, люди змушені порпатись в сміттєвих баках, аби знайти хоч якось прогодуватись.