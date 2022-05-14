Радник мера Маріуполя розповів, яких росіян масово завозять до міста

До українського Маріуполя, де продовжуються точитись бої з нашими бійцями на "Азовсталі", окупанти починають масово звозити росіян. Усі вони мають свої завдання від влади держави-агресорки.

Про це 24 каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що в зруйноване російськими окупантами місто почали завозити сепаратистів з окупованих територій України, а також самих росіян.

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Псевдоволонтери з Росії допомагають окупаційній владі

У Маріуполь масово привезли працівників російського МНС, а також так званих "волонтерів" та усілякі "громадські організації". Зараз їх дуже багато в місті,

– розповів Андрющенко.

За його словами, російських надзвичайників привозять в місто, аби розбирати завали. Водночас псевдоволонтери нібито працюють в гуманітарних штабах, але здебільшого допомагають окупаційній владі з проведенням фільтрації.

"Фактично, вони контролюють місцеву колабораційну владу, щоб вона не влаштовувала "щось не те", – зауважив радник мера.

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Також Андрющенко повідомив, що до Маріуполя завозять працівників із закладів освіти країни-агресорки. За його словами, спочатку це були представники середньої освіти, зараз вже з'явилися й з вищої.

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Також відомо, що до міста відправляють працівників банківської системи з Росії. Та й загалом представників різних важливих секторів, які є в кожній державі.

Їх привозять, як інструкторів, які зараз вибудовують систему інтеграції Маріуполя у всі системи життєдіяльності Росії,

– наголосив Андрющенко.

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