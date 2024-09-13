МЗС Польщі закликало припинити допомагати українським біженцям, щоб вони йшли воювати

Голова МЗС Польщі заявив, що країни ЄС знижують мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям. Мовляв, це стимулює їх не повертатися додому.

Радослав Сікровський сказав, що Україні зараз насамперед потрібна військова техніка та новий закон про мобілізацію.

Дивіться також "Угорщина пробила нове дно": країна прийняла закон, який викидає на вулиці тисячі українців

Сікорський вважає, що біженцям з України не варто надавати додаткові виплати

Міністр закордонних справ Польщі сказав, що у його країні українські біженці не отримують соціальної допомоги – виключно 200 євро на місяць на кожну дитину.

За його словами, додаткові виплати в інших країнах лиш стимулюють українців не повертатися додому.

Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору,

– сказав Сікорський.

Посадовець вважає, що таким чином західні країни знижують мобілізаційний потенціал України.

Очевидно, що затримка Конгресу США з ухваленням пакета допомоги була сумною, але й затримка українців з ухваленням закону про мобілізацію теж. А ми знижуємо мобілізаційний потенціал, виплачуючи допомогу українським біженцям,

— сказав він.

До слова, раніше польські прикордонники повідомили, що українських дітей у віці до 13 років не впустять повторно на територію Польщі, якщо вони не матимуть електронного документа Diia.pl.