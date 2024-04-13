У них немає таких ракет, – генерал-лейтенант у відставці оцінив заяву Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що їхня країна зможе передати Україні радянські ракети для систем протиповітряної оборони. Однак польський лідер трішки перебільшив.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що Польща не має подібних систем протиповітряної оборони. Тимчасом вибори у США негативно відбиваються на виділення допомоги Україні.

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Радянські ракети Польщі

На думку Романенка, Анджей Дуда переоцінив протиракетні можливості спеціально для своєї політичної ваги та дій, спрямованих на військову допомогу Україні.

У поляків за радянських часів не було комплексів з протиракетними можливостями. В них зараз є Patriot,

– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

Вплив США

За словами Романенка, Україна ще від початку повномасштабного вторгнення пропонувала спільно закрити небо України та займається цим питанням досі.

"В цьому поляків стримують американці. США допомогли нам на 138 мільйонів доларів, безумовно, ми їм дякуємо, але їхня боротьба за президентське крісло відбивається на наших справах", – зауважив генерал-лейтенант у відставці.

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