У МАГАТЕ прийняли запрошення України відправити місію на Запорізьку АЕС

Після того, як росія посилила ядерний тероризм на ЗАЕС, влада України звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії та ООН із низкою безпекових вимог. Сьогодні, 18 серпня, генеральний директор МАГАТЕ підтвердив готовність очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що приїзд делегації повинен бути невідкладним.

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Рафаель Гроссі прийняв пропозицію очолити місію на ЗАЕС

Кулеба розповів, що про свою готовність очолити місію на Запорізьку АЕС генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів у телефонній розмові.

У нашому дзвінку генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерній безпеці, спричинених військовими діями Росії,

– написав у твітері очільник МЗС України.

Ще 11 серпня Україна надала Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) та ООН докази порушення російськими окупантами принципів ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Зокрема те, що росіяни завдали ракетного удару поблизу сухого сховища з ядерними відходами. Саме там зберігається відпрацьоване ядерне паливо.

Водночас росія скликала засідання ООН, на якому висунула звинувачення Україні. Тоді постійний представник України Сергій Кислиця звернувся до міжнародної спільноти із закликом вивести російські війська і повернути контроль України над станцією.

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував демілітаризувати периметр навколо ЗАЕС та допустити туди інспекторів МАГАТЕ. Ініціативу підтримали США.

ООН готова підтримати місію МАГАТЕ

Напередодні пропозицію щодо підтримки МАГАТЕ висловив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу. Він зазначив, що організація має логістичні й безпекові спроможності для підтримки місії МАГАТЕ на ЗАЕС з Києва.

Михайло Подоляк підкреслив, що це – чудовий перший крок з боку ООН. Другим кроком, на його думку, мають стати санкції щодо атомної промисловості.

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