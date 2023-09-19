Атака Куп'янська: росіяни вдарили по місту гібридною ракетою "Грім-Е1"

19 вересня 2023, 20:38
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Джерело:

Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники 19 вересня обстріляли місто Куп'янськ у Харківській області. Зрештою стало відомо, що окупанти застосували для атаки по місту гібридну ракету.

Мовиться про ракету типу "Грім-Е1". Раніше у Харківській ОВА припускали, що для удару ворог міг застосувати керовану авіабомбу.

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Окупанти вдарили по Куп'янську "Громом-Е1"

У Харківській обласній прокуратурі виявили, що російські загарбники обстріляли Куп'янськ ракетою "Грім-Е1", яку створили на базі радянської ракети Х-38.

Правоохоронці також зазначили, що максимальна дальність ураження цієї ракети 120 кілометрів. Ця ракета є новітньою російською розробкою.

Що відомо про ракету "Грім-Е1"

  • "Грім-Е1" – російська новітня розробка, створена на базі ракети Х-38 (прийнята на озброєння у 2013 році). Фактично, це спроба росіян перетворити свої бомби ФАБи на "високоточну зброю".
  • "Грім-Е1 є гібридом бомби та ракети, має крила, які розкриваються у повітрі. Це забезпечує дальність та точність.
  • Загальна вага ракети складає 594 кілограми, а вага бойової частини – 315 кілограмів.
  • Дальність ураження ракети при скиданні з висоти 12 кілометрів – до 120 кілометрів. А дальність ураження при скиданні з висоти 5 кілометрів – близько 35 кілометрів

Що відомо про атаку Куп'янська

  • Росіяни 19 вересня обстріляли Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі серед цивільних.
  • Наразі відомо про 6 загиблих внаслідок атаки. Це 4 чоловіки та 2 жінки, які жили в Куп'янську.
  • Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, росіяни завдали ракетного удару по Куп'янську в той момент, як по мосту рухався автомобіль з волонтерами.
Автор: Владислав Кравцов