Відрізняються від тих, що використовували у 2022 році, – Скібіцький про ракети Х-101

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, що росіяни вчаться на помилках, які вони робили впродовж початку воєнної кампанії в Україні. Він наголосив, що окупанти видозмінюють свої ракети, якими обстрілюють територію нашої держави.

Як приклад Скібіцький навів російські ракети Х-101. За його словами, вони вже не ті, якими були у 2022 році.

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Під час дискусійної програми, організованої проєктом Deciding your tomorrow Фонду Віктора Пінчука в Давосі Скібіцький сказав, що ворог вчиться, і доволі швидко. Зокрема, противник враховує ті помилки, яких припускався раніше.

Я вам просто наведу приклад: ті самі крилаті ракети Х-101 - це зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом від викидів теплових пасток тощо,

– пояснив він.

Крім того, заступник голови ГУР МО також висловився стосовно переходу України у "глуху оборону". Він зазначив, що навіть якщо в цьому випадку ми почнемо розвивати наш військово-промисловий комплекс без урахування можливостей завдання ракетних ударів, бомбових ударів по об'єктах, то ворог все одно не зупиниться.

Зрештою Скібіцький зазначив, що наша держава має розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК, щоб він давав продукцію. Крім того, ми мусимо також вживати й контрнаступальних заходів, щоб не допустити втрат територій, адже досвід 2023 року, за словами заступника Буданова, цілком це довів.

Росіяни модифікували ракети Х-101