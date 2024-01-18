Відрізняються від тих, що використовували у 2022 році, – Скібіцький про ракети Х-101
Джерело:Інтерфакс-Україна
Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, що росіяни вчаться на помилках, які вони робили впродовж початку воєнної кампанії в Україні. Він наголосив, що окупанти видозмінюють свої ракети, якими обстрілюють територію нашої держави.
Як приклад Скібіцький навів російські ракети Х-101. За його словами, вони вже не ті, якими були у 2022 році.
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У ГУР розповіли про роботу над помилками окупантів
Під час дискусійної програми, організованої проєктом Deciding your tomorrow Фонду Віктора Пінчука в Давосі Скібіцький сказав, що ворог вчиться, і доволі швидко. Зокрема, противник враховує ті помилки, яких припускався раніше.
Я вам просто наведу приклад: ті самі крилаті ракети Х-101 - це зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом від викидів теплових пасток тощо,
– пояснив він.
Крім того, заступник голови ГУР МО також висловився стосовно переходу України у "глуху оборону". Він зазначив, що навіть якщо в цьому випадку ми почнемо розвивати наш військово-промисловий комплекс без урахування можливостей завдання ракетних ударів, бомбових ударів по об'єктах, то ворог все одно не зупиниться.
Зрештою Скібіцький зазначив, що наша держава має розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК, щоб він давав продукцію. Крім того, ми мусимо також вживати й контрнаступальних заходів, щоб не допустити втрат територій, адже досвід 2023 року, за словами заступника Буданова, цілком це довів.
Росіяни модифікували ракети Х-101
- Експерт Defence Express Іван Киричевський розповів, що росіяни модифікували свої ракети типу Х-101. Зокрема, туди помістили деякі нові елементи, які ускладнюють виявлення та знищення цих повітряних цілей.
- За його словами, тепер ця ракета може відстрілювати "теплові пастки" під час польоту, які можуть допомогти у боротьбі з деякими видами ПЗРК з інфрачервоною голівкою самонаведення. Крім того, окупанти почали використовувати складнішу систему наведення.
- Киричевський також сказав, що росіяни досі мають можливості виготовляти ракети. Ба більше, вони навіть змогли дещо збільшити виробництво.