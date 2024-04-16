Мала вразити українські міста: у Волгоградській області Росії впала ракета Х-101

Під час масованих обстрілів України деякі російські ракети настільки не хочуть полишати свою батьківщину, що часом падають на території країни-агресорки. Цього разу одна з ракет впала у Волгоградській області.

За попередніми даними, це може бути ракета типу Х-101. Востаннє окупанти запускали ці озброєння по нашій державі 11 квітня, під час масованої комбінованої атаки.

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У Волгоградській області знайшли впалу ракету Х-101

Журналісти "Мілітарного" наголосили, що ракета авіаційного базування впала на півночі Волгоградської області у Росії. Тим часом росіяни опублікували фото уламків з характерною формою корпусу Х-101 та її бойової частини у соцмережах та ЗМІ.

У Волгоградській області впала ракета Х-101 / Фото з соцмереж

Уламки ракети були знайдені в полі на території Єланського району Волгоградської області у понеділок, 15 квітня. Ракета була ідентифікована як крилата ракета великої дальності Х-101, яку могли запустити зі стратегічного бомбардувальника в напрямку України.

За попередніми даними, після пуску з російського бомбардувальника-ракетоносця Х-101, пролетівши певний час, впала та розвалилася на кілька частин.

Що стало причиною падіння ракети Х-101 наразі достеменно невідомо. За даними журналістів "Мілітарного", на корпусі ракети не видно слідів від ураження ППО, що може свідчити про те, що вона була несправною чи зазнала пошкоджень під час або одразу після пуску.

Варто наголосити, що росіяни часто застосовують Х-101 під час масових терористичних обстрілів української критичної інфраструктури та об'єктів енергозабезпечення.

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