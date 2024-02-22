Полюють на ППО: Ігнат розповів про ракету Х-31П, яку запускали з Чорного моря
Ввечері 21 лютого окупанти вдарили по Одеській області ракетою Х-31П. Ігнат розповів, що Росія використовує ці ракети для полювання на наші системи ППО.
Втім, Україна також має "певні засоби" протидії, щоб противник не досягав своєї мети. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про ракети Х-31П
Це ракета протирадіолокаційна і призначена для знищення радіолокаційних засобів та протиповітряної оборони,
– повідомив Ігнат.
Він також розповів, що Україна володіє американськими ракетами AGM-88 HARM, які виконують ті самі функції, що і Х-31П.
"Ця ракета часто використовується нашими льотчиками і непогано проріджує вороже ППО", – підкреслив речник.
Ігнат зауважив, що противник доволі часто використовує ракети Х-31П, щоб полювати на українські радари та системи ППО. Проте Україна має засоби, щоб відбивати атаки Росії.
Що відомо про атаку агресора у ніч на 22 лютого
- Ввечері 21 лютого в Одеській області було чути сильні вибухи. Напередодні о 20:30 Повітряні сили сповіщали про ворожу ракету.
- Вранці у Повітряних силах повідомили про те, що російські війська атакували Одеську область протирадіолокаційною ракетою Х-31П, запущеною з акваторії Чорного моря.
- Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ракетна атака була направлена точково і з метою підтримки напруженості серед населення. Вона також висловила припущення, що це може свідчити про спроби ворога визначити розташування української ППО перед підготовкою до можливої наступної масованої атаки.
- Також цієї ночі окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Загалом було випущено 10 дронів-камікадзе. Силами ППО було збито майже всі цілі.