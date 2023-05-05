Уламки були ідентифіковані, – у Defense Express пояснили інформацію про збиття ракети "Кинджал"

Видання Defense Express, з посиланням на власні джерела, повідомило, що уночі 4 травня над Києвом вперше збили аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал". Видання отримало фотографії, що свідчать, що це була саме ракет "Кинджал".

Про це головний редактор видання Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу. Інформація про те, що це були ракети "Кинджал" ґрунтувалась на фотографіях, які оприлюднила Національна поліція, та фотографіях з інших джерел, які отримало видання.

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Є фотографії від Національної поліції

"Те, що Україна має ЗРК Patriot, який, зі слів Повітряних сил ЗСУ може збивати балістичні цілі, повідомило саме командування Повітряних сил України 26 квітня. Тобто, є інформація про знищення ракет, які, імовірно, були балістичним, від КМДА, є фотографії від Нацполіції, є видання Defense Express, яке вже багато років профільно пише про війну і змогло ідентифікувати ці уламки", – зазначив Катков.

За його словами, йому не зрозуміло, чому не можна писати про ЗРК Patriot, якщо про надходження цих систем офіційно повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. Видання Defense Express лише ідентифікувало уламки ракети, на основі свого багаторічного досвіду.

У Повітряних Силах повідомили , що не збивали гіперзвукову ракету типу "Кинджал". Уночі 4 травня над Києвом дійсно працювало ППО та ліквідовувало загрозу, але серед збитих цілей не було балістичних ракет.

Журналісти 24 Каналу також намагалися зв'язатися з Повітряними Силами, але там не коментують ситуацію.

Що відомо про повітряну атаку 4 травня