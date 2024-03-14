Дуже низької якості, – у прокуратурі сказали, скільки ракет КНДР пустила Росія по Україні

Російська армія, як мінімум з грудня 2023 року, завдає ударів по Україні північнокорейськими ракетами типу Hwasong 11. Це озброєння дуже низької якості.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що загалом Росія випустила по Україні 50 північнокорейських ракет. Зокрема, своє озброєння ворог застосував Hwanson 11 по шести регіонах нашої держави.

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За словами Фільчакова ракета типу Hwanson 11 дуже низької якості. Так, це озброєння відрізняється від ракет типу "Іскандер" та має недосконалу систему управління.

Дальність польоту (Hwanson 11 – 24 Канал) досягає 700 кілометрів, тоді як "Іскандер" б'є на відстань до 250 кілометрів. Зафіксовано багато випадків, коли Hwasong вибухає в повітрі,

– розповів керівник прокуратури.

У своїй заяві Фільчаков підкреслив, що влада Харківської області офіційно підтвердила єдиний випадок застосування Росією ракет з КНДР по регіону.

Уламок ракети КНДР, який пустили росіяни по Україні / Фото АрміяInform

До того ж він повідомив, що ще два випадки були задокументовані 7 лютого в Слобідському районі, де Росія, як повідомляється, використовувала аналогічну зброю. Це твердження підтверджується виявленим маркуванням на уламках ракет. Очікуються результати розслідування.

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