Надзвичайно високий рівень небезпеки: скільки "Калібрів" можуть запустити росіяни з моря
Російська армія почала виводити у Чорне море свої носії ракет типу "Калібр". Це створює чергову загрозу ракетного удару з боку окупантів.
Наразі рівень небезпеки обстрілу України з моря ракетами типу "Калібр" надзвичайно високий. Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
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Росіяни вивели 2 ракетоносії у Чорне море
Гуменюк зауважила, що ввечері 4 січня ворог вивів свій фрегат "Адмірал Макаров" на бойове чергування. Пізніше до нього вночі 5 січня доєднався корабель "Адмірал Ессен".
Тобто два фрегати, спорядження яких може сягати 16 "Калібрів", зараз перебувають на бойовому чергуванні. Це надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки з моря,
– заявила вона.
Полковниця також звернула увагу, що ракети "Калібр" – це високоточна зброя, яка може сягати всієї території України. Тому вона закликала бути дуже уважним до сигналів повітряної тривоги.
Гуменюк також наголосила, що той факт, що росіяни почали виводити свої ракетоносії у море, може свідчити про підготовку до наступного ракетного удару.
"Буде він точковий чи масований – навіть не так принципово. Тому що ми спостерігаємо, що відповідну ракетну активність ворог намагається тримати, і напруження для систем протиповітряної оборони створює системне", – підкреслила речниця.
Крім того, у Військово-морських силах ЗСУ додали, що зараз у Чорному морі перебуває 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі розташований 1 корабель окупантів, а в Середземному морі – 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії "Калібрів", загальним залпом до 16 ракет.
У ВМС ЗСУ розповіли про кількість ворожих суден у морях / Інфографіка ВМС ЗСУ
Росіяни пускали кілька ракет по Україні
- Російські загарбники 4 січня пустили свою авіаційну ракету у напрямку міста Кропивницький. Зрештою там пролунали потужні вибухи й стався приліт по одному з об'єктів енергетичної інфраструктури.
- Згодом вибухи пролунали у Кропивницькому знову. Гучні звуки також чули й у місті Кривий Ріг після того, як там пролунала повітряна тривога.
- Крім того, вибухи також пролунали у Миргороді й Полтаві. У напрямку цих міст прямувала російська ракета.