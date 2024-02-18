Є лише один підтверджений випадок, – ВМС про використання "Калібрів" Росією за останні місяці

Російські загарбники мають проблеми із застосуванням ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного та Азовського морів. Попри це, був один випадок, коли ворог за останні місяці все ж застосував цей тип ракет.

Зокрема, це сталося під час масованого обстрілу України 15 лютого. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Росіяни застосували "Калібри" за останні місяці лише один раз

Плетенчук наголосив, що підтвердження на 100% інформації, що під час останніх масованих обстрілів України застосовували "Калібри" – немає.

Єдиний випадок, який ми підтверджуємо на 100% це застосування крейсера "Адмірал Макаров", який 4 ракети запустив після того, як було знищено "Цезаря Кунікова",

– зауважив речник.

Він також підкреслив, що за останні кілька місяців це єдиний верифікований випадок, коли росіяни використовували "Калібри". Крім того, Плетенчук наголосив, що окупанти мають проблеми із застосуванням "Калібрів" з моря.

"Проблема у них, звісно, залишається та сама, це те, що логістика залишилася щодо завантаження цих "Калібрів" в Криму, в Новоросійську вони скоріш за все ще не розв'язали. Тому ми не бачимо такого масового застосування", – наголосив капітан.

До того ж він сказав, що російський ВПК не може в тому обсязі, в якому вони звикли, використовувати ці ракети, а також їх зараз виробляти безпосередньо для потреб Чорноморського флоту.

Плетенчук відповів, скільки "Калібрів" зараз є у росіян

Речник наголосив, що ця ракета окупантів уніфікована. Тобто на інших їхніх портах так само є носії саме "Калібрів".

Тому в принципі рахувати ті ракети, які розташовані в інших портах не бачу сенсу. Можу без цифр сказати, що це не ті показники, на які вони розраховувати звикли,

– розповів капітан.

За його словами, у російських військових є проблеми з логістикою, завантаженням. Попри це, російські кораблі періодично заходять у Севастополь, але роблять це не часто і неохоче, тому що цей процес не такий і простий, з урахуванням завантаження ракетами.

Наостанок Плетенчук зауважив, що це завантаження може тривати кілька годин, але все залежить від погодних умов. До того ж цей процес, за словами капітана, є небезпечним, бо під час цього кораблі можна найлегше знищити, тому що їх зафіксували, й приховати це все неможливо.