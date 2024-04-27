Застосовували з підводних човнів, – Плетенчук про пуски "Калібрів" під час масованої атаки вночі

Під час нічної масованої атаки 27 квітня російські загарбники вперше за довгий час застосували ракети типу "Калібр". Окупанти запустили ці ракети з акваторії Чорного моря.

Зокрема, "Калібри" окупанти пускали із підводних ракетоносіїв. Про це в етері телемарафону заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Росіяни застосували "Калібри" з підводних човнів

Плетенчук зазначив, що маючи значний потенціал у Чорному морі росіяни фактично не можуть його використовувати. Однак в якийсь момент окупанти мали спробувати атакувати нашу державу з цієї акваторії.

Вони бояться. Якби вони були впевнені на 100% у своїх здібностях, то субмарини виходили б частіше. Вони вийшли нещодавно кілька разів для того, щоб перевірити наскільки це можливо. Я попереджав, що це будуть підводні човни, бо виводити надводні кораблі наразі вони не наважуються. Але більш ніж за пів року це третє їх застосування,

– пояснив речник.

Він також наголосив, що наразі ці два підводні човни перебувають недалеко від пункту базування Новоросійськ, і скоріше за все будуть заходити у пункти базування. Однак більше кораблів у морі не перебуває.

Капітан також зауважив, що Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня може підтвердити, що сьогодні росіяни запустили всього шість "Калібрів". За даними Плетенчука, три ракети було знищено у зоні відповідальності Сил оборони Півдня.

Коментуючи, скільки ворогу треба часу для переозброєння цих субмарин, щоб вивести ракетоносії знову, Плетенчук сказав, що це зробити технічно нескладно, але у Росії є інша проблема – наявність обладнання.

"Для того, щоб завантажити на субмарину відповідні ракети, вона має піднятися на поверхню, завантаження відбувається у надводному положенні. І спецкраном на горизонтальному лафеті ці ракети опускаються до рівня підводного човна, де вже їх у горизонтальному положенні завантажують в нього", – розповів капітан.

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