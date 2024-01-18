Такого не було понад місяць, – Гуменюк про загрозу обстрілів з Чорного моря

Російські загарбники можуть активізувати ракетні обстріли по Україні. Наразі військові спостерігають певну активізацію ворога у Чорному морі.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Саме з Чорного моря може існувати загроза обстрілу ракетами типу "Калібр", інформує 24 Канал.

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Гуменюк розповіла про активність росіян у Чорному морі

Полковник наголосила, що ракетоносіїв ворога у Чорному морі стало вдвічі більше за довготривалий час. За її словами, понад місяць, українські військові не спостерігали такої присутності кораблів носіїв ракет.

Два ракетоносії надводні, це фрегат "Адмірал Макаров" і малий ракетний корабель. 16 ракет типу "Калібр" готові до застосування,

– зазначила вона.

Гуменюк також підкреслила, що, зважаючи на більш помірну морську погоду, ворог цілком може застосувати й такий вид озброєння.

"Зокрема, активність ворожої авіації над акваторією Чорного моря може свідчити про підвищений інтерес і активність, що пов'язана з розвідувальною діяльністю", – сказала полковник.

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Речниця також розповіла, що Сили оборони півдня України потужно працювали по знищенню безпілотників розвідувального типу в їхній зоні відповідальності.

Це може говорити про те, що ворог намагається компенсувати відсутність в повітрі А-50, який і був основним навідником для масованих ракетних ударів,

– сказала вона.

Полковник підсумувала, що абсолютно виключати застосування ракетних ударів не можна. Ба більше, за її словами, аналітика свідчить, що ворог системно намагається тримати українців в напрузі точковими ракетними ударами й застосовує ракети Х-59 і Х-31П, якими розвідує наші системи протиповітряної оборони.

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