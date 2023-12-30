Росія відмовляється давати пояснення Польщі через ракету: який абсурд вигадали в Кремлі

Коли Росія масовано атакувала українські міста 29 грудня, російська ракета перетнула повітряний кордон Польщі. Проте у Росії вирішили не надавати пояснень щодо цієї ракети за певної умови.

Росія не даватиме пояснень щодо ракети, яка порушила повітряний простір Польщі під час масованої атаки Росії по Україні, до пред'явлення країною "конкретних доказів". Таку заяву повіреного у справах Росії в Польщі Андрія Ордаша поширили російські пропагандисти, пише 24 Канал.

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"Голослівні" звинувачення Польщі

Андрій Ордаш бідкається, що такі звинувачення польської сторони є "голослівними".

Він сказав, ця ситуація "дуже нагадує" ситуацію, яка сталася 15 листопада 2022 року, коли під час масованого російського удару по Україні на території Польщі впала ракета російського виробництва, яка вбила двох людей.

Що відомо про ракету противника на території Польщі: коротко