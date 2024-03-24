Вимагатимемо пояснень, – МЗС Польщі про залітання російської ракети в повітряний простір країни

Російська ракета 24 березня під час масованої атаки по Україні залетіла на 39 секунд у повітряний простір Польщі. У МЗС країни вже відреагували на цей зухвалий інцидент.

Там наголосили, що вимагатимуть від Росії пояснень щодо чергового порушення повітряного простору країни. Водночас у міністерстві засудили агресивні дії, які країна-агресорка вчиняє проти України.

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У МЗС Польщі висловилися щодо російської ракети

Реагуючи на залітання російської ракети в повітряний простір Польщі, речник МЗС країни Павел Вронський передусім закликав Росію припинити повітряні терористичні атаки на жителів і територію України.

Закликаємо закінчити війну і зайнятися внутрішніми проблемами своєї країни,

– сказав речник.

Крім того, він від імені міністерства висловив співчуття жертвам російських бомбардувань в Україні та їхнім родичам. Вронський також запевнив, що Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду кордонів держави.

На територію Польщі залетіла російська ракета