Вимагатимемо пояснень, – МЗС Польщі про залітання російської ракети в повітряний простір країни
Джерело:МЗС Польщі
Російська ракета 24 березня під час масованої атаки по Україні залетіла на 39 секунд у повітряний простір Польщі. У МЗС країни вже відреагували на цей зухвалий інцидент.
Там наголосили, що вимагатимуть від Росії пояснень щодо чергового порушення повітряного простору країни. Водночас у міністерстві засудили агресивні дії, які країна-агресорка вчиняє проти України.
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У МЗС Польщі висловилися щодо російської ракети
Реагуючи на залітання російської ракети в повітряний простір Польщі, речник МЗС країни Павел Вронський передусім закликав Росію припинити повітряні терористичні атаки на жителів і територію України.
Закликаємо закінчити війну і зайнятися внутрішніми проблемами своєї країни,
– сказав речник.
Крім того, він від імені міністерства висловив співчуття жертвам російських бомбардувань в Україні та їхнім родичам. Вронський також запевнив, що Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду кордонів держави.
На територію Польщі залетіла російська ракета
- В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі вранці 24 березня заявили, що російська ракета порушила повітряний простір країни о 4:23 за місцевим часом. За словами польських військових, об'єкт увійшов у польський простір і пробув там 39 секунд.
- До цього польські військові повідомляли про збільшення активності російської авіації дальнього радіуса дії вночі 24 березня. У зв'язку з цим Польща була змушена підняти в небо свої літаки.
- Тоді ж моніторингові телеграм-канали заявляли, що щонайменше одна крилата ракета пролітала уздовж кордону між Україною та Польщею. У Міністерстві оборони Польщі запевняли, що постійно відстежували ситуацію в небі країни.
- Радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєк наголосив, що Польща могла б збити російську ракету. Однак це б сталося за умови, що ця російська крилата ракета залетіла б далі в повітряний простір країни.
- Варто зазначити, що російська крилата ракета залетіла в район населеного пункту Осердов, який розташований за 1,6 кілометра від кордону Польщі з Україною. Де саме розташоване село Осердов, поблизу якого українського населеного пункту – читайте в матеріалі.