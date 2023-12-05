Вночі ворог вдарив ракетами С-300 по цивільних об'єктах Херсонщини й Донеччини: є руйнування
Російська армія вночі 5 грудня завдала Україні чергового дронового та ракетного удару. Окупанти обстріляли ракетами С-300 цивільні об'єкти Херсонської та Донецької областей.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що внаслідок обстрілу є руйнування, передає 24 Канал.
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Які наслідки обстрілу ракетами С-300
Ігнат зазначив, що атака цієї ночі була не лише ударними безпілотниками типу "Шахед", а і керованими зенітними ракетами комплексу С-300.
Ворог спрямував цю зброю з окупованих територій по цивільних об'єктах на Донеччині та Херсонщині, є певні руйнування цивільної інфраструктури,
– сказав він.
Водночас він наголосив, що військові адміністрації мають повідомити, чи є в Донецькій і Херсонській областях постраждалі внаслідок російської атаки, а також які саме ушкодження зазнали цивільні об'єкти.
Зверніть увагу! Зенітні керовані ракети С-300 призначені для збиття повітряних цілей. Попри це, окупанти перероблюють ці ракети, атакуючи наземні цілі нашої держави.
Сама зброя є доволі неточною, через що відбуваються пошкодження саме цивільної інфраструктури. Крім того, через близькість лінії фронту час підльоту цих ракет настільки швидкий, що їх не встигає збити протиповітряна оборона.
Що відомо про нічну атаку України
- У Повітряних силах розповіли, що вночі 5 грудня росіяни пустили по Україні 17 "Шахедів" і 6 ракет. Частину з цілей збили сили протиповітряної оборони.
- Наші захисники неба знищили 10 ворожих "Шахедів", які окупанти спрямували на Україну. Водночас ракети не вдалося збити через дуже швидкий час підльоту.
- У Повітряних силах також зазначили, що цього разу окупанти атакували з двох напрямків: Курська область та Приморсько-Ахтарськ. До відбиття атаки залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.