Вночі ворог вдарив ракетами С-300 по цивільних об'єктах Херсонщини й Донеччини: є руйнування

Російська армія вночі 5 грудня завдала Україні чергового дронового та ракетного удару. Окупанти обстріляли ракетами С-300 цивільні об'єкти Херсонської та Донецької областей.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що внаслідок обстрілу є руйнування, передає 24 Канал.

До теми Нічна атака "Шахедами": скільки цілей вдалося збити на Півдні та чи були влучання

Які наслідки обстрілу ракетами С-300

Ігнат зазначив, що атака цієї ночі була не лише ударними безпілотниками типу "Шахед", а і керованими зенітними ракетами комплексу С-300.

Ворог спрямував цю зброю з окупованих територій по цивільних об'єктах на Донеччині та Херсонщині, є певні руйнування цивільної інфраструктури,

– сказав він.

Водночас він наголосив, що військові адміністрації мають повідомити, чи є в Донецькій і Херсонській областях постраждалі внаслідок російської атаки, а також які саме ушкодження зазнали цивільні об'єкти.

Зверніть увагу! Зенітні керовані ракети С-300 призначені для збиття повітряних цілей. Попри це, окупанти перероблюють ці ракети, атакуючи наземні цілі нашої держави.

Сама зброя є доволі неточною, через що відбуваються пошкодження саме цивільної інфраструктури. Крім того, через близькість лінії фронту час підльоту цих ракет настільки швидкий, що їх не встигає збити протиповітряна оборона.

Що відомо про нічну атаку України