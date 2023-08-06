Полетить прямісінько до окупантів: Зеленський підписав французьку ракету SCALP

Україна 6 серпня отримала від Франції далекобійні крилаті ракети SCALP-EG. Згодом стало відомо, що одну з них особисто підписав Володимир Зеленський.

Це сталося під час урочистостей з нагоди Дня Повітряних сил нашої держави. Тепер ракета SCALP-EG, вочевидь, полетить прямісінько у бік окупантів.

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Зеленський підписав ракету SCALP-EG

На французькому боєприпасі Зеленський написав українське національне гасло – Слава Україні. Крім того, він також поставив на ракеті SCALP-EG свій особистий підпис.

Володимир Зеленський поставив свій підпис на ракеті SCALP-EG / Фото Офісу Президента

Тоді ж глава держави відзначив Повітряні сили України, сказавши, що вони рятівники життя кожного українця. Таким чином він привітав їх з професійним святом.

Ми дякуємо за тисячі врятованих життів у містах і селах. Україна може битися й жити, бо є наші воїни, які очищують наше небо від російського зла,

– наголосив Зеленський.

Президент також запевнив, що настане час, коли в українському небі не знайдеться жодного місця жодному російському винищувачу, ракеті та дрону окупантів.

Наостанок Володимир Зеленський подякував усім у світі, хто допомагає захищати українське небо й життя наших громадян.

Що відомо про ракету SCALP-EG SCALP-EG – це авіаційна крилата ракета класу "повітря – земля", яку виробляє компанія MBDA. Ця ракета спільно вироблена Британією й Францією, а її аналогічною назвою є – Storm Shadow.

Вага її бойової частини – 450 кілограмів. Ці ракети є в кількох модифікаціях із дальністю польоту від 290 до 560 кілометрів.

Вартість однієї ракети становить 850 тисяч євро. Її швидкість становить – 1000 кілометрів на годину.

Що відомо про передачу Україні ракет SCALP-EG