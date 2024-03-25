ЗМІ показали уламки збитої ракети, якою Росія обстріляла Київ: імовірно, це – "Циркон"

Російська армія 25 березня запустила по Києву 2 ракети, які успішно збила наша система ППО. Зрештою, у мережі з'явилися фото уламків однієї збитої ракети.

За попередніми даними, українську столицю могли обстріляти російською гіперзвуковою ракетою "Циркон". Вона є найновішою в арсеналі російських загарбників.

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Київ могли обстріляти "Цирконом"

Журналісти Defense Express зазначили, що 25 березня знову використала свою найновішу ракету – ЗМ22 "Циркон" для удару по Києву. Це вже друге відоме використання цієї ракети після невдалої спроби атакувати Київ 7 лютого.

Водночас автори статті повідомили, що ворог 25 березня запустив ракети "Циркон", які були перехоплені і збиті над Києвом. Джерела Defense Express повідомили, що ця інформація походить від первинного аналізу уламків двох ракет, які були успішно перехоплені, але впали в межах столиці.

Крім того, журналісти поділилися знімком виявленого уламка російської ракети, ймовірно, "Циркон", яку збили в Києві.



Уламки, ймовірно, російської ракети "Циркон", яку збили в Києві / Фото Defense Express

Автори матеріалу нагадали, що досі не було жодного фото цілої ракети ЗМ22 "Циркон", а лише малоякісні відео з її пуском від міноборони Росії. Під питанням залишаються і характеристики цієї зброї.

За словами журналістів, досі залишається невизначеним джерело запуску: чи був він здійснений зі стаціонарної системи ППО "Утес", відомої як "Об'єкт-100" або "Сотка", чи з модернізованої мобільної системи берегової оборони "Бастіон".

Росія обстріляла Київ 2 ракетами