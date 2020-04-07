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      Raketa почала доставку продуктів з супермаркетів

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      Кур'єри можуть оперативно доставляти з магазинів найбільш затребувані продукти та господарські товари.

      Тепер не доведеться порушувати карантин для купівлі продуктів. Сервіс доставки Raketa оголосив про розширення послуг доставки. Кур'єри будуть привозити до дверей клієнта найбільш затребувані продукти та госптовари з супермаркетів.

      "Всеукраїнський карантин істотно змінив звичне життя людей. Raketa адаптується під запити клієнтів і розширює свої можливості. Ми намагаємось зробити послугу доставки товарів з супермакетів максимально зручною і простою. Тепер користувачі Raketa можуть, не виходячи з дому, замовляти все найнеобхідніше з доставкою до дверей", – розповів Володимир Самборський, операційний директор сервісу Raketa.

      На старті послуга доступна в Києві. Доставка здійснюється з магазинів мережі Ашан, які впродовж цього тижня почергово підключаються до Raketa. Найближчим часом зробити замовлення можна буде і в інших містах, а список партнерських магазинів і мереж буде розширено.

      Доставка здійснюється в радіусі 3,5 км від магазину. Користувачам будуть доступні 300-400 найпопулярніших товарних позицій, серед яких продукти харчування, господарські товари, алкоголь і тютюнові вироби. На старті час доставки не повинен перевищувати 90 хвилин, а з завершенням тестового періоду – 60 хвилин. Кур'єри можуть привезти товари загальною масою до 20 кг. Вартість послуги – 60 грн. Доставка Raketa з кафе і ресторанів, як і раніше, залишається безкоштовною.

      Щоб скористатися доставкою Raketa досить мати Android або iOS пристрій та встановити однойменний додаток. При його запуску клієнту відображається список партнерських магазинів і ресторанів, розташованих в радіусі 3,5 км, замовлення з яких може бути доставлене менш як за годину.

      Raketa – український сервіс доставки з кафе, ресторанів і супермаркетів. Компанія доставила своє перше замовлення 5 березня 2018 року. На сьогоднішній день послугами Raketa можна скористатися в Дніпрі, Києві, Львові, Харкові, Одесі, Вінниці, Вишневому та Павлограді. У 2020 році сервіс має намір зайти в 15 міст, після чого почнеться покриття всіх українських міст з населенням понад 200 тис.

      Теги: Новини України Продукти
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