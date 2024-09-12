F-16 без них, як черевики без шнурків: на що здатні ракети AIM-120 AMRAAM

Пентагон уклав договір на 1,2 мільярда доларів на виробництво ракет AIM-120 AMRAAM класу "повітря-повітря". Україна в пріоритеті серед країн, які також отримають ці ракети. Наразі невідомо, яку саме версію цієї зброї нададуть ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков, зазначивши, що ці ракети – основні для винищувачів F-16, які вже є на озброєнні Україна. Водночас українські захисники мають досвід використання AIM-120 AMRAAM.

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Дуже потрібна ракета

Коли перші винищувачі F-16 прибули в Україну, вони демонструвались саме з ракетами AIM-120 AMRAAM "повітря – повітря". Вони були розміщені на пілонах цих літаків.

Український F-16 стовідсотково будуть літати з цими ракетами. F-16 без AIM-120 AMRAAM, як чоботи без шнурків,

– наголосив Катков.

Ба більше, Україна вже використовувала ці ракети задовго до того, як F-16 прибули до нашої країни. AIM-120 AMRAAM входить до номенклатури боєприпасів до зенітно-ракетного комплексу NASAMS разом з ракетами AIM-9 Sidewinder.

AIM-9 Sidewinder також інтегровані під F-16, і вони є основними ракетами "повітря – повітря" ближньої дії, коли AIM-120 AMRAAM – ракетами "повітря – повітря" середнього та дальнього радіуса дії. У своїй сучасній версії AIM-120 C-8 має дальність до 160 кілометрів, а за деякими джерелами – і до 180 кілометрів.

Яка саме версія буде постачатися Україні, не відомо. Сподіваймося, що мовиться саме про AIM-120 C-8,

– зауважив головний редактор Defence Express.

Також США офіційно оголосили, що Україна має пріоритет з отримання ракет до NASAMS, зокрема, AIM-120 AMRAAM над всіма іншими країнами, окрім Тайваню. Це зрозуміло, враховуючи те, що відбувається довкола навколо цієї держави

AIM-120 AMRAAM дуже потрібна Україні ракета з усіх боків – як для забезпечення протиповітряної оборони, так і для вогневих можливостей F-16,

– підкреслив Олег Катков.

Зверніть увагу! Авіаексперт Анатолій Храпчинський зазначив, що США можуть надати Україні ракети класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM. Деякі версії цих ракет можуть завдавати ударів на відстані 180 кілометрів. Це означає, що українські F-16 будуть здатні бити по російських літаках поза зоною візуального контакту.