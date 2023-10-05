Першими про них дізнаються росіяни: військовий експерт пояснив принцип дії ракет ATACMS
Питання далекобійних ракет ATACMS для України можна вважати розв'язаним. Але першими про це дізнаються, імовірно, російські окупанти на фронті.
Експерт Defence Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу, у чому може полягати задум України та її партнерів щодо ATACMS.
Читайте також Виконали все, про що просив Зеленський: Байден прокоментував постачання ATACMS Україні
Оскільки "товсту" ракету ATACMS заряджають у приблизно такий самий транспортно-пусковий контейнер, як і пакет із шести "тонких" ракет GMLRS, зовні важко зрозуміти, що є що.
Тому цілком може бути такий задум, що росіяни першими дізнаються, чи в нас досі "тонкі" ракети до HIMARS, чи нарешті пішли "товсті",
– зазначив Киричевський.
Першими про ATACMS "дізнаються" росіяни: дивіться відео 24 Каналу
Як розуміти ухильні відповіді Байдена
Президент США в публічних заявах уникає чіткої відповіді про передання ATACMS Україні. Усе через негласні домовленості про обмеження експорту ракетних технологій.
Якщо ми думаємо, що ми одні такі, яким треба ракетні технології тут і тепер, то є Південна Корея, Ізраїль, Індія тощо,
– зауважив Киричевський.
Тому навіть за позитивного рішення щодо ATACMS для України Байден може заперечувати це.
Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу
ATACMS для України: останні новини
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна має домовленості з партнерами щодо застосування далекобійних ракет. Наша країна не битиме ATACMS по території Росії.
- У ЗМІ зазначали, що США таки вирішили передати ракети ATACMS Україні, але невелику кількість. Проте наразі невідомо, коли це станеться.
- Крім того, стало відомо, які модифікації далекобійних ракет може отримати Україна. Ідеться саме про ATACMS із касетними боєприпасами, яких на озброєнні американської армії всього дві версії.