У США підтвердили, що у березні 2024 року таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS. У російських пропагандистів вже "підгорає" через страх перед потужною "бавовною".

"Рупор" Кремля Ольга Скабєєва почала розганяти свою версію можливого розвитку подій та переконує свою аудиторію, що Україна почне бити ракетами ATACMS по російських містах. Також "воєнкори" в черговий раз не оминули можливості звинуватити США у своїх заявах.

Дивіться також США продовжать постачання Україні ATACMS: кількість Білий дім не розкриває

Що просуває Скабєєва

Російська пропаганда вже намалювала карти міст, куди ЗСУ "будуть" бити ATACMS . Скабєєва висловилась, що ці ракети досягають Бєлгорода, Курська, Воронєжа, Брянська, Липецька, Орла, Ростова-на-Дону.

Вона заявила, що американські джерела повідомили про те, що зброя буде доставлена Україні до кінця квітня і "тепер українці дістають" до цих територій Росії.

Однак в черговий раз Скабєєва вирішила стати "просвітником правди" та почала звинувачувати США.

Перед тим, як оголошувати військову допомогу, американці, як правило, цю допомогу постачають Україні,

– заволав "Рупор" Кремля.

Варто зазначити, що у переліку російських міст, по яких ЗСУ "точно будуть" завдавати удари, за словами пропагандистів, є тимчасово окупований Севастополь, Донецьк та Луганськ. Однак окуповані території – законні цілі українських військових.

Російська пропаганда: останні новини