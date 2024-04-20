Це крок уперед: що означає пункт про ATACMS у законопроєкті США про допомогу

У законопроєкті США про допомогу Україні є пункт щодо далекобійних ракет ATACMS. Однак, нині шанси отримати ці ракети вищі, аніж раніше.

Таку думку 24 Каналу висловила старша редакторка української служби "Голосу Америки" Тетяна Ворожко, зауваживши, що законопроєкт щодо допомоги Україні передбачає близько 60 мільярдів доларів. Ці гроші надаються для різних цілей.

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Згідно з проєктом закону, частково допомога надається у межах повноважень президента США. Фактично документ надає повноваження адміністрації Джо Байдена надавати різні пакети допомоги. Однак, як формуватиметься кожен конкретний пакет на основі цього законопроєкту, буде вирішуватися згодом. Наприклад, для України можуть виділити 20 – 30 пакетів допомоги.

"Я припускаю, що перший пакет допомоги, напевно, вже складений – з тих заяв, які лунають з Білого дому і з Пентагону", – припустила старша редакторка української служби "Голосу Америки".

За її словами, різниця між цим законопроєктом від Палати представників та законопроєктом, за який раніше проголосував Сенат, у тому, що у першому закликають або заохочують президента США надати ракети ATACMS.

Там наступним рядком мовиться про те, що "якщо це не становить загрози безпеці Сполучених Штатів". Враховуючи ті дебати, які зараз лунають у Вашингтоні, це в принципі є кроком для того, аби все ж таки ATACMS надати. Але президент і Пентагон вирішуватимуть,

– сказала Тетяна Ворожко.

Однак, цей законопроєкт не зобов'язує їх це робити. Водночас, на думку старшої редакторки української служби "Голосу Америки", шанси отримати ці ракети нині вищі, аніж були раніше.

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