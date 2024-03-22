Ворог вдарив "Шахедами", "Кинджалами", "Іскандерами" й не тільки: скільки цілей зі 151 збила ППО
Вночі 22 березня Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами". Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.
Українські захисники збили понад 90 ворожих цілей. Деталі розповіли у Повітряних силах, передає 24 Канал.
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Чим саме атакував ворог і скільки цілей вдалося збити
У ніч на 22 березня ворог завдав комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Усього окупанти застосували 151 засіб повітряного нападу. Зокрема:
- 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ);
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Бєлгородська область, Крим);
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (з 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);
- 5 крилатих ракет Х-22 (з 5 бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська область);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (з десяти МіГ-31К – Тамбовська область);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (з двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);
- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська, Курська області).
До відбиття ракетно-авіаційного удару були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі: 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59,
– повідомили в Повітряних силах.