"Паляниця" летить, "Пекло" летить, "Рута" летить, – Зеленський про успіхи наших ракет-дронів

Україна активно працює над виробництвом власного озброєння. Зокрема, українські ракети-дрони уже мають успішні результати на полі бою.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Володимира Зеленського у межах форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

Дивіться також Зброя майбутнього: в Україні презентували новий ударний дрон і незвичайні безпілотні системи

Україна розробляє власну балістику

Україна виготовляє ракети-дрони "Паляниця", "Пекло" та "Рута".

"Паляниця" летить, "Пекло" летить, "Рута" летить. Мають успіхи, мають військові цілі і попадання. Можу тільки подякувати нашому ОПК, нашому виробництву – ці три речі летять,

– розповів президент Зеленський.

Він також додав, що наразі готується до виробництва українська балістика.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про успіхи виробництва українського озброєння у 2024 році, наголосивши на "великому стрибку" у цьому питанні.

Так, у минулому році Україна виготовила:

154 артилерійські системи;

2,2 мільйони FPV-дронів;

100 тисяч далекобійних дронів.

У 2025 році виробництво української зброї планують збільшити до 50%.