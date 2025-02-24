"Паляниця" летить, "Пекло" летить, "Рута" летить, – Зеленський про успіхи наших ракет-дронів
- Україна успішно розробляє ракети-дрони "Паляниця", "Пекло" та "Рута".
- Готується також українська балістика.
Україна активно працює над виробництвом власного озброєння. Зокрема, українські ракети-дрони уже мають успішні результати на полі бою.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Володимира Зеленського у межах форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.
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Україна розробляє власну балістику
Україна виготовляє ракети-дрони "Паляниця", "Пекло" та "Рута".
"Паляниця" летить, "Пекло" летить, "Рута" летить. Мають успіхи, мають військові цілі і попадання. Можу тільки подякувати нашому ОПК, нашому виробництву – ці три речі летять,
– розповів президент Зеленський.
Він також додав, що наразі готується до виробництва українська балістика.
Нагадаємо, що Зеленський розповів про успіхи виробництва українського озброєння у 2024 році, наголосивши на "великому стрибку" у цьому питанні.
Так, у минулому році Україна виготовила:
- 154 артилерійські системи;
- 2,2 мільйони FPV-дронів;
- 100 тисяч далекобійних дронів.
У 2025 році виробництво української зброї планують збільшити до 50%.