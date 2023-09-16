Росіяни накопичують ракети Х-101, щоб бити ними взимку: скільки вони можуть їх зібрати
Російські окупанти не відмовились від масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі України, щоб знову занурити нашу країну в темряву. Для цього вони накопичують ракети Х-101.
Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко сказав 24 Каналу, що ворог останнім часом атакує іншими засобами, зокрема дронами-камікадзе "Шахед".
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"Росіяни виробляють ці ракети і менше застосовують. Найімовірніше, їх відкладають, щоб завдавати ударів по критичній інфраструктурі, енергетичних об'єктах", – зазначив Романенко.
За його словами, окупанти збільшили обсяг виробництва ракет Х-101. Якщо раніше вони робили по 40 штук на місяць, то тепер – до 60.
Що відомо про ракети Х-101
Х-101 – це крилата високоточна ракета повітряного базування, яку запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС. Дальність польоту становить понад 5,5 тисячі кілометрів.
Україна неодноразово збивала ці ракети, а після появи сучасних систем ППО IRIS-T і NASAMS стала робити це частіше та ефективніше. Крім того, є змога уражати самі носії цих ракет.
Російські обстріли восени і взимку: що варто знати
- Нарощення темпів виробництва ракет у Росії помітила також британська розвідка. Там вважають, що окупанти можуть знову бити по енергооб'єктах України.
- Колишній працівник СБУ Іван Ступак зауважив, що цього року Росія може змінити тактику атак. За його словами, ворог може сконцентруватись лише на окремих регіонах, щоб потім проводити ІПСО про "зраду".
- Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що влада робить усе, що потрібно, для підготовки до опалювального сезону. Натепер не планують вимикати світло, але оператори систем розподілу будуть готові це зробити в разі серйозних пошкоджень унаслідок російських атак.