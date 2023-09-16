Росіяни накопичують ракети Х-101, щоб бити ними взимку: скільки вони можуть їх зібрати

Російські окупанти не відмовились від масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі України, щоб знову занурити нашу країну в темряву. Для цього вони накопичують ракети Х-101.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко сказав 24 Каналу, що ворог останнім часом атакує іншими засобами, зокрема дронами-камікадзе "Шахед".

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"Росіяни виробляють ці ракети і менше застосовують. Найімовірніше, їх відкладають, щоб завдавати ударів по критичній інфраструктурі, енергетичних об'єктах", – зазначив Романенко.

За його словами, окупанти збільшили обсяг виробництва ракет Х-101. Якщо раніше вони робили по 40 штук на місяць, то тепер – до 60.

Що відомо про ракети Х-101

Х-101 – це крилата високоточна ракета повітряного базування, яку запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС. Дальність польоту становить понад 5,5 тисячі кілометрів.

Україна неодноразово збивала ці ракети, а після появи сучасних систем ППО IRIS-T і NASAMS стала робити це частіше та ефективніше. Крім того, є змога уражати самі носії цих ракет.

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