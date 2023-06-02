Від початку тривоги до вибухів – лічені хвилини: Жданов пояснив небезпеку балістики Росії

Російські терористи у ніч проти 1 червня атакували Київ крилатими та балістичними ракетами "Іскандер". Найбільша небезпека "Іскандерів" – швидкість, адже від моменту оголошення повітряної тривоги до вибухів проходять лічені хвилини.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що Повітряні сили ЗСУ можуть оголосити тривогу лише після пуску ракети.

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Особливість "Іскандера"

Максимальна відстань польоту балістичної ракети "Іскандер" 480 – 500 кілометрів. Таку відстань вона долає за 7 – 8 хвилин. Росіяни можуть запускати "Іскандери" з Курської або Брянської областей і тоді вони долітають до столиці.

"Це найскладніша ракета щодо захисту цивільного населення", – зазначив Жданов.

Вночі 1 червня росіяни атакували Київ десятьма ракетами "Іскандер". Їх запускали з Брянської області. Внаслідок обстрілу загинули три людини, серед яких малолітня дитина.

Оголосити повітряну тривогу у Києві можуть лише після пуску ракети. Тому так мало часу проходить від сигналу повітряної тривоги до роботи ППО.

У цьому її головна загроза й складність перехоплення, адже дуже мало часу,

– наголосив військовий експерт.

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Скільки "Кинджалів" у росіян

Аеробалістичні ракети "Кинджал" Росія поки що не застосовує. Можливо, їх у росіян дійсно обмаль.

Станом на 30 березня 2023 року за даними Forbes у Росії залишилося 43 "Кинджала". У травні окупанти випустили по Україні 7 Кинджалів, ймовірно зараз у них залишилось менше 40 ракет.

За словами Жданова, ситуація з "Кинджалами" простіша, адже якщо у повітрі їх носій – МіГ-31, то ми приблизно можемо визначати рубіж пуску, оголосити тривогу і підготуватися до їх зустрічі. З балістикою ситуація інша, тому є проблеми.

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