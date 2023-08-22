Росія вперше вивела на чергування новий ракетоносій "Циклон": скільки "Калібрів" напоготові
Джерело:"Еспресо"
Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію у Чорному морі. За її словами, стан речей лишається напруженим.
Вона зазначила, що наразі в акваторії Чорного моря перебуває 3 ракетоносії. Вони готові до застосування по території нашої держави.
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Гуменюк розповіла про ситуацію в Чорному морі
Речниця ОК "Південь" зазначила, що корабельне угруповання Росії у Чорному морі посилене трьома суднами, що можуть переносити на собі ракети типу "Калібр". Гуменюк наголосила, що серед них фігурує й новий ракетний корабель "Циклон", який ще не пройшов випробовування.
За попередніми даними кількість "Калібрів" може бути доведена до 20 одиниць. Це означає, що 2 надводних і 1 підводний ракетоносії готові до застосування по території України,
– заявила вона.
Гуменюк також висловилася щодо атаки, яку росіяни здійснили вночі 22 серпня. За її словами, це були поодинокі ударні російські безпілотники, які мали на меті провести розвідку боєм, виявляючи системи протиповітряної оборони нашої держави та готуючись до атак у наступні дні.
Росіяни атакували Запоріжжя вночі
- У Запорізькій міській раді розповіли, що вночі 22 серпня ворог вчергове атакував місто. Зокрема, внаслідок цієї атаки пошкодження отримали 4 багатоповерхові будинки.
- У міськраді також зауважили, що наразі над ліквідацією наслідків працюють рятувальники та комунальники. До того ж люди, у яких повибивало шибки, можуть звернутися по допомогу з відновлення вікон.
- Згодом очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що обласний центр окупанти обстріляли двома ракетами та трьома дронами. Він наголосив, що постраждалих внаслідок цієї атаки – немає.
- Висловився про атаку по Україні й речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголосив, що ворог атакував нашу державу безпілотниками типу "Шахед" та ракетами "Іскандер К", не уточнивши, чи саме цю зброю противник застосував для обстрілу Запоріжжя.