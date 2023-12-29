Після нічної атаки Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів": скільки ракет загрожує Україні

Російська армія вранці 29 грудня завдала по Україні масованого ракетного удару. Однак на цьому окупанти не заспокоїлись і вивели у Чорне море свої носії ракет "Калібр".

Ці ракети російські загарбники можуть запускати як із кораблів, так і з підводних човнів. Тому українців закликали максимально уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів"

У Військово-морських силах ЗСУ розповіли, що наразі в Чорному морі перебуває 8 ворожих кораблів. Серед них є 3 носії крилатих ракет "Калібр".

Загальний залп (носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі – 24 Канал) – до 20 ракет,

– мовиться у дописі ВМС.

Військові також розповіли, що в Азовському морі наразі перебуває 1 ворожий корабель, там немає носіїв ракет "Калібр". Крім того, в Середземному морі зараз є 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії "Калібрів", загальний залп яких під час атаки може скласти до 16 крилатих ракет.

Представники Військово-морських сил також зазначили, що за останню добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 12 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор, до Чорного моря – 32 судна з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні

Російські загарбники ввечері 28 грудня і вранці 29 грудня здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Зокрема, окупанти запускали як "Шахеди", так і різні типи ракет.

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти запустили по Україні 158 повітряних цілей. Так, нашим захисникам неба вдалося знищити 27 ударних безпілотників і 87 крилатих ракет.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що стільки ворожих цілей на моніторах військових уже не бачили досить давно. За його словами, під час атаки могло летіти все, окрім ракет типу "Калібр".

Військово-морські сили зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.