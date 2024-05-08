Є 2 основні речі, – Плетенчук сказав, що означає використання "Калібрів" ворогом

Росія у ніч проти 8 травня масовано атакувала Україну ракетами. Ворог застосовував, зокрема, крилаті ракети "Калібр".

Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив 24 Каналу, що це – четвертий верифікований випадок застосування цієї зброї з осені 2023-го року. Використання росіянам цього озброєння свідчить про дві речі. Зазначимо, що в українське небо ворожі ракети залетіли близько 4-й ранку.

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"Випадок з застосуванням "Калібрів" нам свідчить про дві основні речі. Перше – те, що "Калібри" переоцінені російською пропагандою, а друге – те, що допоки в Чорному морі перебуватимуть російські кораблі, говорити про безпеку в цьому регіоні немає сенсу", – наголосив Плетенчук.

Станом на вечір 8 травня у Чорному морі не спостерігається ворожих кораблів. Підводний човен окупантів, який вони вивели у море напередодні, уже повернувся до пункту базування у Новоросійську, що на території країни-агресорки. Раніше зайшов назад і малий ракетний корабель ворога.

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