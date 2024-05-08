Ракети на Київ заходили з різних напрямків: чи всі цілі вдалося збити

8 травня 2024, 06:13
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Джерело:

КМВА

У ніч на 8 травня Росія завдала чергового масованого обстрілу по Україні. Зокрема, під ударом опинився Київ.

Окупанти застосували для удару крилаті ракети із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. На щастя, силам ППО вдалося збити всі повітряні цілі у цьому регіоні.

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Як відпрацювало ППО на Київщині

У КМВА розповіли, що для атаки на Київ ворог використав крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, які випускав із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Зокрема, там зазначили, що ракети на столицю заходили з кількох напрямків

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені,
– мовиться у повідомлені.

Також у КМВА подякували та відзначили відмінну роботу ППО. Зазначається, що про точну кількість ракет та тип ракет буде повідомлено у звітах Повітряних сил.

За попередньою інформацією, в столиці обійшлося без жертв та постраждалих. 

Масований обстріл 8 травня: що відомо

  • Перші ракети зайшли у повітряний простір України близько 4 ранку. Повітряну тривогу поступово оголошували, починаючи зі східних областей, та зрештою вона охопила всю територію нашої держави.
  • Повідомлялося про роботу ППО у низці областей України. Зокрема, у Львові. Моніторингові пабліки зауважили при цьому, що ціллю окупантів міг бути знову Стрий. Ймовірно, росіяни могли спрямувати на місто три ракети.
  • Також є інформація, що окупанти влучили у енергетичний об'єкт на Полтавщині. Цю інформацію підтвердив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Автор: Ярослав Погончук