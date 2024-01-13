Своїх ракет не вистачає: чи небезпечніша балістика з КНДР за російську

Росія закупляє в Північної Кореї балістичні ракети. Вони можуть становити велику загрозу для України, навіть якщо будуть не надто точними.

Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що Росія закупляє в КНДР балістику, адже у неї немає достатньої кількості ракет. Великої шкоди завдають Росії удари безпілотниками по її території.

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Загроза від ракет КНДР

У Білому домі підтвердили, що Росія використовує північнокорейські балістичні ракети. Найімовірніше, що Пхеньян продовжить постачати Росії балістику. Мовиться про ракети KN-23.

Ракети KN-23 – це перероблений "Іскандер-М". Повністю "передерти" "Іскандери" було технічно неможливо, адже технологічний рівень виробництва КНДР не такий високий. Тому ліпили, що могли, але з розумінням проблем, які були в "Іскандерів",

– зазначив Костянтин Криволап.

Цю ракету на озброєння прийняли у 2019 році. За даними корейців, KN-23 б'є далі, ніж "Іскандер". Дальність її польоту – 690 кілометрів.

"Не треба думати, що це відстала країна. Ця лінійка балістичних ракет КНДР закінчується міжконтинентальною ракетою. Точні вони (KN-23 – 24 Канал) чи ні – це інше питання. Але якщо пів тонни летять тобі на голову, це в будь-якому випадку небезпечно", – наголосив авіаційний експерт.

Варто розуміти, що Росія не просто так жебракує ракети та дрони у Північної Кореї чи Ірану. Ймовірно, їхні виробничі потужності суттєво зменшились. Не виключно, що через постійні удари безпілотниками по заводах на території Росії.

У Росії є приблизно 140 пускових установок "Іскандер", для яких потрібно мати хоча б по дві, а то й чотири ракети. Таких запасів у країни-агресорки просто немає. Тому зараз почали використовувати північнокорейську балістику. Однак поки її у росіян небагато.

Росія закупляє балістику в КНДР: що відомо

На початку січня у Білому домі заявили, що Росія отримує від Північної Кореї балістичні ракети. Ба більше, на той момент їх уже використовували під час атаки 30 грудня.

Вже 10 січня відбулося засідання ООН, яке ініціювали Сполучені Штати Америки. Головною темою обговорення була передача Росії північнокорейських ракет. У спільній заяві країни-члени ООН наголосили на тому, що експорт зброї з КНДР до Росії грубо порушує численні резолюції Радбезу ООН. Росію, звісно, "рішуче засудили".

За інформацією Головного управління розвідки, Росія закупляє в КНДР не лише ракети. Представник ГУР МО Андрій Юсовв розповів, що Москва також отримує артилерійські снаряди, боєкомплекти, снаряди для РСЗВ та міни.

Під час масованої атаки 8 січня росіяни випустили 58 повітряних цілей: 51 ракету та 7 "Шахедів".З усієї кількості ракет – 30% балістики, чого раніше не було.