КНДР використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети, – Bloomberg

З постачанням своїх балістичних ракет Росії Північна Корея отримала рідкісний шанс перевірити свою зброю в бою. Таким чином КНДР використовує Україну як полігон для своєї зброї.

Журналісти Bloomberg з посиланням на високопоставленого генерала США зазначили, що таким чином КНДР може отримати уроки, які могли б покращити ефективність її зброї в бою. Мовиться про використання ракет типу Hwasong 11 та інших.

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Північна Корея випробовує свою зброю в бою в Україні

Командувач Тихоокеанських сухопутних військ США Чарльз Флінн зазначив, що не пригадує того факту, що північнокорейська армія мала "такий полігон на полі бою, який росіяни дозволили собі мати в Україні". За його словами, це дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію щодо технічних питань, процедур і самих боєприпасів.

Флінн також сказав, що його та інших американських високопосадовців велике занепокоєння викликає те, що Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю, "до якої вони б не мали доступу за відсутності конфлікту", як-от війни в Україні. Водночас генерал запевнив, що США будуть уважно спостерігати за тим, як весь цей процес буде розвиватися.

У своїй заяві Флінн заявив, що Сполучені Штати готуються до розгортання ракетних систем середньої дальності в Індо-Тихоокеанському регіоні. За словами журналістів, це рішення може спровокувати Китай, який раніше попереджав союзників США в регіоні про можливі контрзаходи, якщо вони дозволять розгортання таких ракет.

Флінн назвав безперервні випробування балістичних ракет Північною Кореєю тривожними та дестабілізаційними. Минулого тижня Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням нової балістичної ракети, призначеної для розгортання гіперзвукового апарату, який може доставити ядерний корисний вантаж на американські бази в Японії та Гуамі.

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